Минск, 2 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. МВД Белоруссии исключило одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича из списка экстремистов. Это свидетельствует из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте белорусского ведомства.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Роман Протасевич

Вместе с тем в списке остаётся гражданка РФ Софья Сапега, задержанная вместе с Протасевичем в 2021 году в аэропорту Минска.

Как передавало ИА Регнум, Романа Протасевича, одного из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, задержали в аэропорту Минска в конце мая 2021 года. Вместе с ним была задержана его подругаСапега.

Впоследствии белорусский суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Сапеге дали шесть лет колонии по статьям о возбуждении социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о госслужащих.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича в мае, а Сапегу — в июне 2023 года. Девушку передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.

Свой решение Лукашенко объяснил тем, что Протасевич сделал всё, что обещал, а также признал неправильность своих поступков.