Материалы с тегом «Сергей Карякин»
«Это цугцванг»: Карякин об уехавших в «мирный» Израиль коллегах
Действия людей, которые в России разглагольствовали о пацифизме и осудили проведение СВО, но потом сбежали в Израиль, похожи на шахматный цугцванг, считает гроссмейстер, российский сенатор Сергей Карякин. После начала спецоперации по защите Донбасса многие российские «звёзды» громко осудили...
6 ноября 2024
Карякин рассказал, к чему бы привела попытка Киева удержать Крым в 2014-м
Если бы в 2014 году Крым и Россия не воссоединились, то киевский режим наверняка устроил бы на полуострове такую же войну, как в Донбассе. Такое мнение выразил уроженец Крыма, гроссмейстер и член Совета Федерации Сергей Карякин в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой. Хотя сегодня...
6 ноября 2024
Карякин: не вижу результатов деятельности Дворковича на посту главы ФИДЕ
Судя по результатам деятельности экс-вице премьера Аркадия Дворковича на посту главы Международной шахматной организации (ФИДЕ), он пытается усидеть на двух стульях, заявил российский гроссмейстер, олимпийский призёр, а в настоящее время член Совета Федерации Сергей Карякин. Один из самых...
6 ноября 2024
Крымчанин Карякин рассказал, можно ли считать полуостров «украинским»
В Крыму никогда не говорили по-украински, рассказал прославленный российский гроссмейстер, крымчанин и ныне член Совета Федерации Сергей Карякин в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Он отметил, что за всё время, что прожил в Крыму, вообще ни разу не говорил по-украински. Лишь...
6 ноября 2024
«Колоссальный отток»: Карякин рассказал, какое будущее ждёт русские шахматы
Российский шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории, член Совета Федерации Сергей Карякин заявил, что сейчас Россия переживает колоссальный отток профессиональных шахматистов, что в среднесрочной перспективе очень плохо для страны, однако сильно расстраиваться не стоит, так как шанс для...
6 ноября 2024
Карякин рассказал, как относится к выступлениям под нейтральным флагом
Российский гроссмейстер, член Совета Федерации Сергей Карякин рассказал, почему некоторые спортсмены соглашаются отказаться от флага и гимна ради выступления на международных соревнованиях. По мнению шахматиста-чемпиона, всё зависит от того, как будущего спортсмена воспитывали с самого детства...
6 ноября 2024
«Не дай Бог!»: Карякин о причинах отказа переехать в США в детстве
Прославленный российский гроссмейстер, олимпийский призёр, ныне член Совета Федерации Сергей Карякин на самом деле мог бы стать американским шахматистом, если бы принял в детстве предложение о переезде в США. Об этом сам Карякин поведал в иньервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой...
5 ноября 2024
Карякин о возвращении в большие шахматы: «Шахматные мышцы не сдуваются»
Российский шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории, а ныне член Софета Федеарции Сергей Карякин рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, допускает ли он своё возвращение в «большие шахматы». По его словам, отчаяния из-за прекращения спортивной карьеры...
5 ноября 2024