Москва, 6 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российский шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории, член Совета Федерации Сергей Карякин заявил, что сейчас Россия переживает колоссальный отток профессиональных шахматистов, что в среднесрочной перспективе очень плохо для страны, однако сильно расстраиваться не стоит, так как шанс для будущего российских шахмат есть.

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«Отток — это очень плохо для среднесрочной перспективы у нас, для какого-то международного авторитета нашей страны, потому что много гроссмейстеров уехало, много разного уровня шахматистов уехало. Это потеря, с одной стороны, а с другой стороны, они сделали свой выбор, нам нужно растить своё поколение», — сказал Карякин в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Однако, по мнению, сенатора подобная печальная ситуация не может быть вечна. Обязательно появятся возможности и варианты.

«То есть вот повесить руки и сказать, что да, ну всё, теперь на международную арену путь закрыт, это путь в никуда. Я считаю, что если человек стремится, он будет готовиться к выходу на мировую аренду, он будет выступать в России, он будет выступать в дружеских странах. И потом, когда будет возможность, он выступит, и будет результат. Но вешать нос ни в коем случае не надо», — сказал Карякин.

Он отметил, что спортсмен может хорошо выступать и внутри страны, быть на пике формы, выигрывать чемпионаты в России. Но, конечно, подчеркнул Карякин, хочется, побольше турниров в рамках БРИКС.

«А что касается будущего шахмат, будущего розыгрыша мировой короны, каких-то иных вещей. Сейчас очень многое меняется, мы не знаем, что будет завтра, что будет через год, через два, через пять лет. Поэтому не стоит сильно заморачиваться, нужно просто делать своё дело и заниматься шахматами. Всё будет хорошо, и сильнейшие всегда выходят наверх», — добавил гроссмейстер.

Полное интервью Сергея Карякина читайте на сайте ИА Регнум.