«Не дай Бог!»: Карякин о причинах отказа переехать в США в детстве
Карякин рассказал о причинах отказа уехать в США в 10-летнем возрасте
Москва, 5 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Прославленный российский гроссмейстер, олимпийский призёр, ныне член Совета Федерации Сергей Карякин на самом деле мог бы стать американским шахматистом, если бы принял в детстве предложение о переезде в США. Об этом сам Карякин поведал в иньервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
Карякин — самый молодой гроссмейтер в истории. Это звание он получил в возрасте всего 12 лет, попав в книгу рекордов Гиннесса. При этом до 10 лет он уже был чемпионом Европы. Именно после этой победы он получил заманчивое для многих приглашение переехать в США. Сергею предложили поддержку, стипендию и выступления за известный колледж.
Как рассказал Карякин — уроженец Крыма, — в те времена полуостров ещё был под контролем Украины и ни на какое профессионально развитие там можно было не надеяться. Более того, юным шахматистам даже учиться с трудом удавалось: поддержки от государства нет, тренеров нет, на весь Крым тогда был один гроссмейстер, и тот давно на пенсии.
«И всё сами, всё за свой счет. Я помню, как мы выезжали на чемпионаты Европы и мира, там, в Грецию, в Испанию, на автобусе трое суток добирались, чтобы просто была возможность сыграть на чемпионате… Заниматься было не с кем. И, конечно, когда вот появлялись возможности, когда там, например, в Донецкой области, в городе Краматорске, была сильнейшая шахматная школа, мы туда переехали. Я три года там прозанимался, стал самым молодым в мире гроссмейстером. Потом школа развалилась, мы вернулись в родной Крым», — рассказал Карякин.
Однако годы хоть и шли, проблема с шахматами в Крыму не решалась, Карякин же, несмотря на это, сумел стать в 19 лет 40-м шахматистом мира. Тогда он получил предложение от Федерации шахмат России переехать в Москву и заниматься с сильными тренерами. Семья гроссмейстера сразу согласилась.
«Это огромная возможность для совершенствования. Это раз. А второе то, что и Москва, и Крым ещё тогда оказались одним целым. Я это даже тогда ещё в интервью неоднократно заявлял. Поэтому этот переезд, он не был каким-то сложным, он был очень естественным», — отметил шахматист.
При этом судьба гроссмейстера могла сложить совсем иначе — в детстве его активно зазывали в США. Однако даже сегодня, думая о том, что он мог бы быть американским чемпионом, Карякин уверенно говорит «не дай Бог!».
«Ну я не чувствую себя американцем. У меня русский менталитет. Я хочу быть со своей страной. Какой я американец… В 10 лет я ориентировался на то, что мне говорят родители, и они сказали, что не надо, это нам страна не близкая. Я сказал, хорошо», — добавил Сергей Карякин.
Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 6 ноября.