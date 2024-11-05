Москва, 5 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Прославленный российский гроссмейстер, олимпийский призёр, ныне член Совета Федерации Сергей Карякин на самом деле мог бы стать американским шахматистом, если бы принял в детстве предложение о переезде в США. Об этом сам Карякин поведал в иньервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум

Карякин — самый молодой гроссмейтер в истории. Это звание он получил в возрасте всего 12 лет, попав в книгу рекордов Гиннесса. При этом до 10 лет он уже был чемпионом Европы. Именно после этой победы он получил заманчивое для многих приглашение переехать в США. Сергею предложили поддержку, стипендию и выступления за известный колледж.

Как рассказал Карякин — уроженец Крыма, — в те времена полуостров ещё был под контролем Украины и ни на какое профессионально развитие там можно было не надеяться. Более того, юным шахматистам даже учиться с трудом удавалось: поддержки от государства нет, тренеров нет, на весь Крым тогда был один гроссмейстер, и тот давно на пенсии.

«И всё сами, всё за свой счет. Я помню, как мы выезжали на чемпионаты Европы и мира, там, в Грецию, в Испанию, на автобусе трое суток добирались, чтобы просто была возможность сыграть на чемпионате… Заниматься было не с кем. И, конечно, когда вот появлялись возможности, когда там, например, в Донецкой области, в городе Краматорске, была сильнейшая шахматная школа, мы туда переехали. Я три года там прозанимался, стал самым молодым в мире гроссмейстером. Потом школа развалилась, мы вернулись в родной Крым», — рассказал Карякин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927513" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Карякин о причинах отказа уехать в Америку в 10-летнем возрасте

Однако годы хоть и шли, проблема с шахматами в Крыму не решалась, Карякин же, несмотря на это, сумел стать в 19 лет 40-м шахматистом мира. Тогда он получил предложение от Федерации шахмат России переехать в Москву и заниматься с сильными тренерами. Семья гроссмейстера сразу согласилась.

«Это огромная возможность для совершенствования. Это раз. А второе то, что и Москва, и Крым ещё тогда оказались одним целым. Я это даже тогда ещё в интервью неоднократно заявлял. Поэтому этот переезд, он не был каким-то сложным, он был очень естественным», — отметил шахматист.

При этом судьба гроссмейстера могла сложить совсем иначе — в детстве его активно зазывали в США. Однако даже сегодня, думая о том, что он мог бы быть американским чемпионом, Карякин уверенно говорит «не дай Бог!».

«Ну я не чувствую себя американцем. У меня русский менталитет. Я хочу быть со своей страной. Какой я американец… В 10 лет я ориентировался на то, что мне говорят родители, и они сказали, что не надо, это нам страна не близкая. Я сказал, хорошо», — добавил Сергей Карякин.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 6 ноября.