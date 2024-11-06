Москва, 6 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Если бы в 2014-м году Крым и Россия не воссоединились, то киевский режим наверняка устроил бы на полуострове такую же войну, как в Донбассе. Такое мнение выразил кроженец Крыма, гроссмейстер и член Совета Федерации Сергей Карякин в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Хотя сегодня Крым сталкивается с террористическими атаками ВСУ и подвергается обстрелам, по словам Карякина, он ни разу не слышал жалоб от земляков или сожалений о том, что полуостров снова стал частью Россиейской Федерации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927696" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Карякин про Крым

«Ни разу не слышал. Наоборот, люди прекрасно понимают, что если бы Россия не присоединила Крым ещё в 2014 году, что если бы крымчане не проголосовали, то было бы то же самое, что в Донецке — в ДНР, ЛНР, потому что процент пророссийских жителей Крыма, он огромен. И, конечно, если бы Украина туда начала пытаться насильно решать вопрос с Крымом, как она это пыталась сделать с Донецком, то было бы, ну, к сожалению, там тоже была бы война», — объяснил Карякин.

Кроме того, Сергей Карякин отметил, что Крым всегда был русским.

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