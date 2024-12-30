Москва, 30 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Букмекеры не принимают ставки на шахматные турниры, так как эту игру невозможно понять. Об этом гроссмейстер Сергей Карякин рассказал журналисту Константину Долгову в авторской программе «Долгов», опубликованной на RuTube.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам Карякина, во-первых, шахматный мир довольно узкий и все в нём друг друга знают. Во-вторых, в отличие от других спортивных поединков, например тенниса, в шахматах возможны три исхода — победа, поражение или ничья.

«Понятно, или один выиграл, или второй. А шахматы невозможно понять. То ничья бывает какая-то быстрая, то там семь часов играют и неизвестно, что дальше», — пояснил гроссмейстер.

Он добавил, что в футболе можно ставить на угловые, пенальти или что-то ещё, а в шахматах сложно выстроить линейку, интересную для ставок.

В беседе с Долговым Карякин также заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру. Он также признался, что считает несправедливым большой разрыв в зарплатах футболистов и шахматистов. Он предложил сопоставить успехи отечественных игроков в футбол и шахматы, отметив, что «это даже смешно сравнивать».

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Карякина, который публично выступил в поддержку российской спецоперации на Украине, дисквалифицировала на шесть месяцев комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине. После этого гроссмейстер отказался участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.

В ноябре 2024 года в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Карякин высказался об отношении к «нейтральным» спортсменам. По его словам, спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, не могут быть патриотами России. Что касается тех, кто разглагольствовал о пацифизме, осудил проведение СВО, а потом сбежал в Израиль, то их положение похоже на шахматный цугцванг, когда любой ход сделает ситуацию только хуже.