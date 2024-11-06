Москва, 6 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Судя по результатам деятельности экс-вице премьера Аркадия Дворковича на посту главы Международной шахматной организации (ФИДЕ), он пытается усидеть на двух стульях, заявил российский гроссмейстер, олимпийский призёр, а в настоящее время член Совета Федерации Сергей Карякин.

РИА Новости/Григорий Сысоев Аркадий Дворкович

Один из самых титулованных и знаменитых российских шахматистов в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой откровенно высказался о деятельности россиянина на посту главы международной организации. Карякин напомнил, что пока из итогов деятельности Дворковича можно отметить отстранение сборной России от соревнований и самого Карякина.

«По моему ощущению, он пытается угодить и тем, и этим. У меня к нему нет личной какой-то вражды… Что там он свой, и здесь он вроде как тоже пытается отстаивать интересы российских спортсменов. Но, честно говоря, вопрос же в результатах. А результаты такие, что я был дисквалифицирован, что сейчас уже наша сборная России второй раз не допускается до всемирной шахматной олимпиады. То есть по факту цели, они не достигаются… Я бы так не смог. Он принял вот такое решение, посмотрим, может быть, что-то поменяется», — сказал Карякин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927689" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Не вижу результатов деятельности Дворковича на посту главы ФИДЕ

При этом он признал, что лично благодарен Дворковичу за оказанную когда-то помощь в переходе из украинской в российскую федерацию шахмат и предоставлении возможности заниматься с лучшими тренерами. Однако судить о его деятельности на посту главы ФИДЕ стоит всё же по тем результатам, которые видят российские спортсмены сейчас.

«И пока что я не вижу таких результатов, что российские спортсмены допущены до турниров за границей. Но вот я говорю, что наша сборная уже не участвует второй раз во всемирной шахматной олимпиаде, хотя это сильнейший шахматный турнир, самый значимый, статусный — и проходит без России. Это же неправильно», — указа Карякин

По его мнению, причина может крыться в том, что Дворковичу не дают свободы действий по защите россиян в ФИДЕ. Как отметил Карякин, Дворковича можно назвать частично заложником ситуации, но он сам не выбрал сторону, а предпочёл стараться «усидеть на двух стульях».

Сергей Карякин также рассказал, какое будущее ждёт российские шахматы и что он думает об уехавших в «мирный» Израиль россиянах.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.