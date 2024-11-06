Москва, 6 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В Крыму никогда не говорили по-украински, рассказал прославленный российский гроссмейстер, крымчанин и ныне член Совета Федерации Сергей Карякин в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сергей Карякин

Он отметил, что за всё время, что прожил в Крыму, вообще ни разу не говорил по-украински. Лишь раз к нему обратились на этом языке, но ответил шахматист всё равно по-русски.

«Вот честно говорю, один раз. Больше этого не было», — сказал Карякин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927675" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Карякин про Крым

Он также подчеркнул, что всё его обучение в школе было русским, украинский язык преподавался, но совсем в небольшом количестве. Никаких проукраинских установок он тоже не получал. По словам Карякина, он в Крыму вырос патриотом России. Семья привила ему уважение к подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны и любовь к Родине.

«Кроме мамы с папой, у нас ещё были дедушки, прадедушки, которые воевали. Например, мой дедушка по папиной линии, Иван Грессиевич, он участвовал в обороне Сталинграда, в боях за Киев. У него огромное количество медалей, орденов. И на 9 Мая мы всегда выходили, всегда отмечали День Победы. Это у нас такой очень большой семейный праздник. Поэтому я так думаю, что с детства у меня была эта любовь к своей стране. Родители её как раз привили, и за это им большое спасибо», — резюмировал Карякин.

Он также рассказал, почему отказался от переезда в США и как относится к выступлениями российских спортсменов под нейтральным флагом.

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