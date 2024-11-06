Москва, 6 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Действия людей, которые в России разглагольствовали о пацифизме и осудили проведение СВО, но потом сбежали в Израиль, похожи на шахматный цугцванг, считает гроссмейстер, российский сенатор Сергей Карякин.

РИА Новости/Виталий Белоусов Сергей Карякин

После начала спецоперации по защите Донбасса многие российские «взёзды» громко осудили действия России, которая «воюет с соседями» и уехали из страны. Причём выбрало большинство для проживания «мирный» Израиль, который на протяжении долгих лет воюет и с сирийцами, и с палестинцами.

«В Шахматах — это когда ты сам себя загнал в цугцванг, и любой твой ход ухудшает твоё положение. И это тоже самое. Если человек уехал из своей страны с обвинениями, а потом понял, что… а там та же ситуация», — сказал Карякин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927697" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Карякин об уехавших в «мирный» Израиль коллегах

Он отметил, что в итоге уехавшие там отмалчиваются и ничего не говорят, никого не критикуют, потому что плохая у них только Россия и здесь они могут себе позволить обвинять Москву в «агрессии».

Также гроссмейстер рассказал, считал ли когда-либо Крым «украинским», как относится к спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, и есть ли у российских шахмат будущее, учитывая отстранение и то, что глава ФИДЕ Аркадий Дворкович позволил дисквалифицировать россиян.

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