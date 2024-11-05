Карякин о возвращении в большие шахматы: «Шахматные мышцы не сдуваются»
Москва, 5 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Российский шахматист, самый молодой гроссмейстер в истории, а ныне член Софета Федеарции Сергей Карякин рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, допускает ли он своё возвращение в «большие шахматы».
По его словам, отчаяния из-за прекращения спортивной карьеры у него нет, так как у каждого свой путь.
«Да, где-то в спортивном плане я ещё мог выступать на высшем уровне, но… я был чемпионом мира по быстрым шахматам, по блицу, играл матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном по классическим шахматам. И если сейчас жизнь так пошла, что мне нужно заниматься чем-то ещё кроме шахмат, — пожалуйста. Тем более что я всегда могу передавать свой опыт молодому поколению, что я и делаю», — отметил Сергей Карякин.
Кроме того, указал он, шахматы это тот вид спорта, куда можно вренуться.
«Шахматные мышцы не сдуваются, нет. Всегда можно вернуться, всё будет хорошо», — сказал он.
Кроме того, бывший грсосмейстер поведал, почему не уехал в США в самом детстве и жалеет ли об этом.
Полное интервью Сергея Карякина Марине Ахмедовой читайте и смотрите на сайте ИА Регнум 6 ноября.