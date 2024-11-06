Москва, 6 ноября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер, член Совета Федерации Сергей Карякин рассказал, почему некоторые спортсмены соглашаются отказаться от флага и гимна ради выступления на международных соревнованиях. По мнению шахматиста-чемпиона, всё зависит от того, как будущего спортсмена воспитывали с самого детства.

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«Мне кажется, наверное, всё зависит от того, какие мы ставим изначальные задачи. Если мы говорим ребёнку, что его единственная цель в жизни — это стать олимпийским чемпионом и он должен каждый день над этим работать, то потом мы действительно удивляемся, а почему спортсмены тогда выступают под нейтральным флагом. А если мы говорим, что спортсмен должен представлять свою страну и выступать за её честь, то тогда и воспринимается это по-другому и уже таких вопросов стоять не будет», — сказал Карякин в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927480" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Карякин рассказал, как относится к выступлениям под нейтральным флагом

При этом он признался, что не очень понимает, ради чего ехать на соревнования, если ты не можешь представлять там свою страну. Тем более вопрос целесообразности таких действий актуален на фоне СВО, когда российские военные защищают страну.

«И вот я просто не представляю, как, допустим, спортсмен может выступить на Олимпиаде, а потом, ну теоретически, да, там, приехать к бойцам и сказать: я там вот под нейтральным флагом повыступал, а вообще, на самом деле я вас поддерживаю. Не знаю, какой-то диссонанс», — подчеркнул Карякин.

Полное интервью Сергея Карякина читайте на сайте ИА Регнум 6 ноября.