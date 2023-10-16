Материалы с тегом «Рупия»
В Индии задержали оплату нескольких партий нефти из России
Правительство Индии задержало оплату не менее семи партий российской нефти из-за недовольства тем, что платежи проходят в основном в китайских юанях, сообщило 16 октября агентство Reuters, ссылаясь на информацию от чиновников индийского минфина. По данным издания, это пока не привело к срыву...
16 октября 2023
Минэнерго опровергло связь ослабления рубля с «зависшими» в Индии рупиями
Мнение о том, что проблемы с конвертацией индийских рупий стали причиной ослабления курса рубля, не отражает реальное положение дел. Об этом 29 августа сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ. Отмечается, что независимо от валюты платежа, нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки...
29 августа 2023
Экономист Задорнов связал ослабление рубля с «зависшими» в Индии рупиями
Зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, правительству России необходимо решить эту проблему. Об этом заявил экономист, бывший глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов, сообщает «Лента. ру». По его словам, зависшие рупии — неочевидная причина ослабления рубля...
29 августа 2023
Экономист объяснил, какие способы позволят укрепить рубль
Укрепить российскую валюту до 85 рублей за доллар возможно несколькими способами, заявил экономист, бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов РФ в 1997–1999 годах Михаил Задорнов. Об этом сообщает «Лента. ру». Одним из таких способов эксперт назвал возвращение валюты в Россию. По...
29 августа 2023
Названа неожиданная замена доллару
США, вводя санкции против России и Ирана, нанесли вред американской экономике, так как в мире всё чаще начинают отказываться от доллара, а главным его конкурентом может стать индийская рупия, заявил немецкий экономист Герберт Дитер в статье, опубликованной журналом бизнес-новостей WirtschaftsWoche...
27 августа 2023
Экономист объяснил, зачем Россия, Китай и Индия планируют «бунт» против США
В мире действительно назрела необходимость в появлении новой валюты, которую могут создать Россия, Китай и Индия. Для доллара это обернётся утратой его доминирующего положения, заявил ИА Регнум профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем...
19 июля 2023
В Госдуме отреагировали на решение Bank of China ограничить переводы из РФ
Решение Bank of China запретить российским банкам перевод юаней в ЕС, Швейцарию, Великобританию и США может быть связано как с опасениями вторичных санкций, так и с попытками помешать обходу внутрикитайских ограничений на использование юаня. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил зампред...
19 июня 2023
Лавров назвал проблемой отсутствие взаиморасчётов с Индией в рупиях
Россия обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие России, в другую валюту. Об этом 5 мая на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Индии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что отсутствие...
5 мая 2023
Россия и Индия приостановили работу над механизмом расчётов в рупиях
Россия и Индия не смогли договориться и приостановили работу над механизмом расчётов в рупиях, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники. По информации источника, стороны приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях после того, как месяцы переговоров не увенчались...
4 мая 2023