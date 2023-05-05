Нью-Дели, 5 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Россия обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие России, в другую валюту. Об этом 5 мая на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Индии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

PDPics Индийские рупии

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что отсутствие взаиморасчётов с Индией в рупиях представляет проблему для России. Сейчас этот вопрос обсуждается.

«Что касается рупий, это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается», ― отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что Россия и Индия не смогли договориться и приостановили работу над механизмом расчётов в рупиях. По слова собеседников издания, месяцы переговоров по урегулированию двусторонней торговли в рупиях не увенчались успехом.

Источники утверждают, что России неудобно держать рупии. Якобы Москва хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах. Сейчас большая часть торговли между Россией и Индией ведётся в долларах, но всё больше операций осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

На следующий день газета The New Indian Express сообщила, что сообщения о приостановке переговоров между Индией и Россией о ведении двусторонней торговли в индийских рупиях не соответствуют действительности, они продолжаются. В индийском правительстве заявили, что есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах в местной валюте.