Москва, 29 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, правительству России необходимо решить эту проблему. Об этом заявил экономист, бывший глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов, сообщает «Лента. ру».

Gov39.ru Михаил Задорнов

По его словам, зависшие рупии — неочевидная причина ослабления рубля. Именно из-за невозврата выручки от экспорта в Индию летом произошло падение валютного курса.

В первом полугодии Россия поставила Индии нефть и нефтепродукты на $30 млрд, при этом российский импорт из этой страны оценивается примерно в $6–7 млрд в год. России нечего покупать у Индии, но и вернуть рупии она не может — это неконвертируемая валюта, пояснил экономист.

Воздействовать на курс рубля через возврат в страну валюты можно, но из-за санкций против российских банков этот процесс долог и сложен. Вопрос с рупиями — задача непростая, но российскому правительству и Центробанку необходимо её решить, добавил Задорнов.

Как сообщало ИА Регнум, экономист Задорнов назвал способы укрепления российской валюты до 85 рублей за доллар. По его словам, это можно сделать через возвращение валюты в Россию, контроль над продажей валюты со стороны экспортёров. Кроме того, следует усилить контроль за дивидендами и другими доходами нерезидентов, продажей иностранцами бизнеса и выводом валюты за границу.