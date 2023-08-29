Минэнерго опровергло связь ослабления рубля с «зависшими» в Индии рупиями
Москва, 29 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Мнение о том, что проблемы с конвертацией индийских рупий стали причиной ослабления курса рубля, не отражает реальное положение дел. Об этом 29 августа сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.
Отмечается, что независимо от валюты платежа, нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, а задержки не являются системными.
«Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — отметили в министерстве.
Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, и правительству России необходимо решить эту проблему. По его словам, зависшие рупии — неочевидная причина ослабления рубля. Именно из-за невозврата выручки от экспорта в Индию летом произошло падение валютного курса.