Москва, 29 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Мнение о том, что проблемы с конвертацией индийских рупий стали причиной ослабления курса рубля, не отражает реальное положение дел. Об этом 29 августа сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Минэнерго РФ

Отмечается, что независимо от валюты платежа, нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, а задержки не являются системными.

«Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, и правительству России необходимо решить эту проблему. По его словам, зависшие рупии — неочевидная причина ослабления рубля. Именно из-за невозврата выручки от экспорта в Индию летом произошло падение валютного курса.