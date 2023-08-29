Москва, 29 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Укрепить российскую валюту до 85 рублей за доллар возможно несколькими способами, заявил экономист, бывший глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», министр финансов РФ в 1997–1999 годах Михаил Задорнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Об этом сообщает «Лента. ру». Одним из таких способов эксперт назвал возвращение валюты в Россию. По его словам, это самый простой для понимания, но сложный в реализации вариант. Задорнов отметил, что указанный сценарий позволяет ужесточить фискальную и денежную политику. Кроме того, данный метод подразумевает повышение ставки Центробанка.

Второй предложенный экспертом способ заключается в контроле над продажей валюты со стороны экспортёров. Задорнов отмечает, что в Кремле и правительстве есть договорённости с экспортёрами о продаже выручки неформально, но если они не будут работать, то Центробанку придется ввести чёткие требования.

По мнению экономиста, необходимо решить вопрос с зависшими в Индии рупиями. Российские компании получают оплату за экспорт в данной валюте, но из-за строгого контроля не могут вывести её из страны.

Кроме того, как указал Задорнов, требуется усилить контроль за дивидендами и другими доходами нерезидентов, за продажей иностранцами бизнеса и выводом валюты за границу. Экономист заключил, что частичное решение этих проблем, а также прежние цены на сырьё позволят рублю укрепиться до отметки 85 за доллар.

Как сообщало ИА Регнум, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко считает, что если Центральный банк понизит ключевую ставку, то американская валюта снова подорожает до 100 рублей за доллар.

По словам Коваленко, стабилизация курса началась после повышения ключевой ставки, однако свою роль сыграло и падение спроса на валюту, что также благоприятно повлияло на курс рубля в целом. Но, как полагает эксперт, говорить о долгосрочной стабилизации курса сейчас нельзя. Во-первых, 15 сентября 2023 года состоится очередное заседание Центрального банка, на котором примут решение о дальнейшей величине ключевой ставки. Во-вторых, некоторые аналитики прогнозируют повышение спроса на валюту во второй половине сентября 2023 года.