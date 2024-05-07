Нью-Дели, 7 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Большая часть скопившихся на счетах в банках Индии миллиардов рупий, принадлежащих российским экспортёрам, вложены в индийские ценные бумаги. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Hindustan Times.

nomi887

«Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована, и это больше не проблема», — рассказал один из собеседников издания.

Газета поясняет, что по данным источников, Россия использовала «зависшие» рупии для осуществления инвестиций в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что крупнейшие банки России Сбербанк и ВТБ уже могут конвертировать индийские рупии, которые остаются на счетах отечественных экспортёров, в российские рубли.

Он отметил, что конвертация осуществляется через посредников в Индии и ОАЭ с небольшой комиссией, объёмы перевода на тот момент уже превысили 100 млрд рублей за год каждым из банков, уточнил он.