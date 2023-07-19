Москва, 19 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В мире действительно назрела необходимость в появлении новой валюты, которую могут создать Россия, Китай и Индия. Для доллара это обернётся утратой его доминирующего положения, заявил ИА Регнум профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в беседе с американскими СМИ экс-советника главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если РФ, КНР и Индия все-таки выпустят новую валюту, то это можно будет сравнить с бунтом против американской финансовой системы, и поддержат такой бунт более 40 государств.

По словам Колганова, такая валюта нужна в условиях происходящей сейчас сегментации мировой экономики. От долларово-евровой системы отстраивается множество стран, пытающихся замкнуться на национальные валюты. Но это не самый лучший способ расчётов, потому что по сравнению с долларом и евро национальные валюты менее стабильны и подвержены колебаниям. А стало быть, не так удобны для расчётов. Кроме того, они не универсальны.

«Если вы получаете доллары и евро, то можете на эти средства покупать всё что угодно. А на рупии, реалы или юани вы можете купить не всё что угодно. Поэтому тут возникает вопрос о том, чтобы создать некую параллельную валюту, которая могла бы конкурировать с мировыми для того, чтобы этой валютой могли пользоваться страны, которые не хотят зависеть от доллара и евро. То есть потребность в такой валюте существует, и она может пошатнуть финансовую гегемонию США», — сказал Колганов.

Но пока новая валюта действительно сможет лишь пошатнуть американскую гегемонию, так как всё равно останется очень крупный сегмент мировой экономики, который будет обслуживаться долларом. Но с пьедестала господствующей валюты ему придется сойти.

Тем не менее экономика США остаётся очень сильной, и не только в финансовом отношении. Поэтому ориентация на доллар очень большой группы стран, в первую очередь высокоразвитых, сохранится.

«Если валюта, которую создадут Россия, Китай и Индия, начнёт широко использоваться в расчётах между крупнейшими странами группы БРИКС, то, вероятно, ею заинтересуются другие государства. Причём куда больше сорока», — подытожил Колганов.

В свою очередь Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявила корреспонденту ИА Регнум, что в условиях санкций основное внимание финансовых органов России и её внешнеторговых партнёров сконцентрировано на создании инфраструктуры и развитии взаиморасчётов в национальных валютах. Но идея наднациональной валюты нескольких государств является не просто интересным проектом, а перспективным направлением экономической и финансовой интеграции.

«С момента создания БРИКС в 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай опередили страны G7 по вкладу в рост мировой экономики, в частности отодвинули с позиций мирового лидера США», — напомнила Валишвили.

По её словам, финансовая гегемония США в последние несколько лет находится под угрозой. Кроме того, внутренние финансовые проблемы США не вызывают доверия и вынуждают инвесторов и торговых партнёров искать альтернативные пути расчётов.

«Учитывая эти факты, безусловно, США обеспокоены возможностью полного отказа от расчётов в долларах и тем более создания новой валюты», — сказала Валишвили.

Она полагает, что новая валюта в первую очередь будет рассматриваться как платёжный инструмент в расчётах по внешнеторговым операциям и с малой долей вероятности будет доступна физическим лицам (то есть гражданам государств). Поэтому она может быть выпущена только в цифровой форме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Макгрегора, в Африке, Южной Америке, Азии «многие сочувствуют русским» и расценивают политику Москвы как сопротивление действиям Вашингтона. Кроме того, он предположил, что новая валюта, которую создадут эти страны, будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого как раз и сосредоточены в РФ, КНР и Индии.

До этого появился прогноз экономистов, которые считают, что появление единой валюты БРИКС выглядит всё более реалистичным, так как многие государства ищут новые пути для обхода доллара и евро. Некоторые эксперты считают, что новая валюта будет представлять собой реальную банкноту, которой смогут рассчитываться за товары и услуги. Другие склонны полагать, что, скорее всего, речь пойдёт о безналичной расчётной единице.

Однако для того, чтобы создать такую валюту, странам БРИКС сначала придётся образовать общие рынки труда, капиталов и рабочей силы и де-факто повторить тот путь, который в своё время прошёл Евросоюз.