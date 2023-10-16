Лондон, 16 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Правительство Индии задержало оплату не менее семи партий российской нефти из-за недовольства тем, что платежи проходят в основном в китайских юанях, сообщило 16 октября агентство Reuters, ссылаясь на информацию от чиновников индийского минфина.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, это пока не привело к срыву поставок, так как российские компании продолжают ввозить нефть в эту страну. Тем не менее ряд нефтеперерабатывающих предприятий с конца сентября находится в стадии ожидания своих партий нефти из России.

Как рассказали журналистам чиновники, правительство Индии не имеет оснований запретить покупку за юани, но оно также не стремится поддерживать тенденцию оплаты в китайской валюте.

Экс-глава Минфина России, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов в августе сообщил о скоплении в России рупий от продажи нефти в Индию. За первое полугодие 2023 года Россия поставила в Индию нефти на $30 млрд, а наш импорт из этой страны составил до $7 млрд. Он заявил, что это негативно влияет на курс рубля, но Минэнерго опровергло это утверждение, отметив, что независимо от валюты российские нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия.

При этом посол Индии в Москве Паван Капур 12 сентября сообщил, что его страна не платит за российскую нефть рупиями, а использует для этого только твёрдую валюту. По его данным, такая ситуация сложилась в течение последних 18 месяцев.