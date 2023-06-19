Москва, 19 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Решение Bank of China запретить российским банкам перевод юаней в ЕС, Швейцарию, Великобританию и США может быть связано как с опасениями вторичных санкций, так и с попытками помешать обходу внутрикитайских ограничений на использование юаня. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как полагает Делягин, не исключено, что российские банки использовали юани в тех же британских банках для того, чтобы хранить деньги на Западе, но при этом вне западной юрисдикции. Иными словам, если счёт в английском банке открыт в фунтах стерлингов, то он, по мысли многих, более уязвим, чем если этот счёт открыт в юанях.

Кроме того, решение китайского банка может быть реакцией на угрозу вторичных санкций, которых КНР, по мнению Делягина, очень сильно боится. В этой ситуации китайцы соблюдают баланс выгод, чтобы риски вторичных санкций были меньшими, чем выгоды от торговли. Так что, как полагает парламентарий, сигнал достаточно тревожный для отдельных видов бизнеса.

Делягин также призвал не забывать, что юань довольно сложно использовать, потому что люди, «избалованные свободно конвертируемыми валютами», забывают, что юань, как и рупия, — валюты ограниченно конвертируемые.

«Причём, если рупию вы просто не сможете вывезти из Индии, не заплатив 20-процентный налог, то юань бывает разных видов с разными режимами их использования. И это нужно знать и учитывать при расчётах. Потому что вы можете получить за свои товары юани, которые вам будет сложно использовать даже внутри Китая без специального разрешения. Иными словами, когда вы взаимодействуете с КНР, вы должны понимать, в чём вам платят и каков характер регулирования той валюты, в которой вам платят», — пояснил Делягин.

Поэтому, как полагает депутат, ещё одна причина действий Bank of China может заключаться в том, что кто-то, переводя юани в западные банки, пытался таким образом обойти внутрикитайские ограничения. А это, естественно, не могло понравиться банкирам из КНР.

В свою очередь, Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировала, что очередная волна ужесточения соблюдения санкций в отношении России коснулась и банковского сектора. В 2022 году более тридцати российских банков подключились к китайской национальной системе банковских переводов CIPS, являющейся аналогом международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT. Это решение многие эксперты расценили как победу России и Китая над санкциями.

«Однако уже с 13 июня 2023 года введены ограничения на банковские переводы через корсчета Bank of China на счета в банки ЕС, США и Великобритании, — сказал она. — В первую очередь введённые ограничения коснутся оплаты за поставку товаров по так называемому параллельному импорту. При этом доля переводов в юанях в банки США и ЕС составляют около 3% от общей суммы юаневых переводов, идущих через Bank of China. Следовательно, существенного ущерба для российских компаний не последует».

Она подчеркнула, что большинство граждан от введения данных ограничений не пострадают. По-прежнему имеется возможность открывать вклады в юанях в российских банках.

«С трудностями в пополнении брокерских счетов и выводе денег столкнутся только клиенты брокерской компании Interactive Brokers, которая продолжила работу с российскими частными несмотря на санкционные ограничения», — предположила Валишвили.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что операции жителей России, проживающих в Европе, начал блокировать британо-литовский банк Revolut. Его представители объяснили такое поведение требованиями регулирующих органов Европейского союза. Как оказалось, чтобы продолжить пользоваться услугами банка, по новым нормам клиентам из России и Белоруссии необходимо предоставить документы, позволяющие проживать на территории Евросоюза, — либо стандартную карточку вида на жительство в указанной стране, либо визу D сроком на 180 дней. В противном случае банк будет блокировать входящие переводы.

Тогда, комментируя эту ситуацию, экономист Василий Колташов спрогнозировал, что в будущем всё больше стран и банков станут блокировать операции российских граждан, что, естественно, будет противоречить нормам международного права.