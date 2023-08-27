Берлин, 27 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. США, вводя санкции против России и Ирана, нанесли вред американской экономике, так как в мире всё чаще начинают отказываться от доллара, а главным его конкурентом может стать индийская рупия, заявил немецкий экономист Герберт Дитер в статье, опубликованной журналом бизнес-новостей WirtschaftsWoche.

Иван Шилов ИА Регнум

«В долгосрочной перспективе в глобальной валютной конкуренции может доминировать валюта, о которой еще никто не думал: индийская рупия», — говорится в публикации.

Дитер отметил, что у Индии высокие темпы роста экономики, если они сохранятся, а страна продолжит внеблоковую политику, то рупия станет ведущей региональной валютой.

В статье также говорится, что роль доллара, вероятно, продолжит снижаться по мере роста геополитической напряжённости в мире. Кроме того, растут позиции альтернатив: евро, юаня и британского фунта.

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