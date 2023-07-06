Материалы с тегом «Роструд»
Госдума направит запрос в Минтруд из-за увеличения рабочей недели в РФ
Главная причина роста продолжительности рабочей недели в России — это не дефицит кадров, а бесконтрольное поведение работодателей, которым нет необходимости опасаться профсоюзов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...
6 июля 2023
Россиянам напомнили о длинных выходных днях в июне
В июне россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом напомнили в Роструде 29 мая. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. А рабочая неделя начнётся со...
29 мая 2023