Москва, 12 июня, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В преддверии Дня России по всей стране прошли мероприятия, акции, флешмобы, концерты и выставки. К ним присоединились сотрудники российских ведомств и молодёжных организаций. Праздничные мероприятия прошли также в странах СНГ, Азии и Европе.

Донат Сорокин/ТАСС

Молодёжный совет Федерального казначейства поздравил всех россиян с Днем России. Члены совета исполнили гимн России. Там заявили, что гордятся страной, её богатой историей, культурным наследием, а также пожелали Родине добра и процветания.

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Коллектив Центрального аппарата Роструда вместе с участниками и тренерами Всероссийского форума инспекторов труда посетили крупнейший Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил России — парк «Патриот». В программу экскурсии включили посещение выставочного комплекса «Партизанская деревня» и «Танковый музей».

Сотрудники ознакомились с образами партизанских деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны. Как рассказал экскурсовод, в основу создания экспозиции легли исторические сведения о жизни и быте реальных партизанских отрядов. В Танковом музее коллектив Роструда ознакомился с уникальной коллекцией военной техники и вооружения. В музее представлено свыше 500 экспонатов бронетанковой техники, среди которых экспонаты, сохранившиеся в единственном экземпляре.

В День России запустили акцию «Я люблю тебя, Россия!». Присоединиться к ней может любой желающий. Участникам предложили сделать тематические фотографии, нарисовать рисунок, снять на видео песню, танец или выступление в честь страны и выложить публикацию на странице в социальной сети с хэштэгом #ЯЛюблюТебяРоссия.

Сотрудники Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками и её территориальных органов по всей стране в День России приняли участие во Всероссийской акции «Окна России». Сотрудники Росалкогольтабакконтроля оформили окна зданий символами, которые ассоциируются с Россией.

Коллективы территориальных органов ФАС России присоединились к всероссийским акциям «Окна России» и «Российский триколор». В Астраханском, Алтайском республиканском, Псковском, Хакасском, Бурятском, Алтайском краевом, Удмуртском, Рязанском, Калмыцком, Калужском, Краснодарском, Курском, Нижегородском территориальных управлениях украсили окна российской символикой и раздавали ленточки с цветами российского триколора.

Помимо этого накануне празднования Дня России сотрудники антимонопольных органов передали посылки бойцам в зону СВО. Они отправили на передовую продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и средства оказания первой медицинской помощи.

С праздником 12 июня поздравили участники Второго международного форума министров образования в Казани. Гости форума поздравили школьников, учителей и всех жителей страны с Днём России. Так, министр национального образования Республики Джибути Мустафа Мохамед Махамуд поздравил россиян с праздником, а детям пожелал успехов в учёбе. Советник по образованию и науке Кубы Густаво Хосе Кобрейро Суарес пожелал родителям любить своих детей и дать им хорошее образование.

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Мероприятия ко Дню России прошли и в странах СНГ. В Армении 10 июня провели викторину на тему «Историко-экономические отношения Армении и Великой Руси», устроили показ фильма «Крым. Перерождение». В Казахстане в русском доме в Астане 9 июня прошёл праздничный концерт, а в Киргизии праздничный концерт пройдёт 12 июня.

В честь празднования Дня России в Киргизии представили особую музыкальную программу в рамках Международного творческого проекта «На языке музыки». Мероприятие открыло возможность для всех желающих погрузиться в уникальную российскую музыкальную культуру. В Туркменистане и Узбекистане провели праздничные уличные мероприятия.

К празднованию Дня России присоединились также страны Азии. В Бангладеш 8 июня прошло мероприятие, организованное Русским домом в Дакке совместно с молодёжным парламентом Пакистана. Во Вьетнаме состоялся праздничный концерт и кулинарный фестиваль «Кухни народов России». В Египте в Александрии состоялся отчетный концерт школы-студии гимнастики и театрализованный концерт «Сказка о царе Салтане», приуроченные к 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина.

Помимо этого в Аргентине по случаю Дня России состоялось открытие цикла кинопоказов, посвященных 100-летию «Мосфильма», а 13 июня откроется фотовыставка «Успехи и достижения России». В Бельгии 13 июня состоится праздничный вечер «Музыка вечная, музыка молодая». В Русском доме в Софии состоится премьера документальных фильмов «Мир 2052. Увидеть будущее» и «Крым. Перерождение» в рамках проекта «Дни документального кино».

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во Франции и Испании. Например, в Русском доме в Мадриде открыли фотовыставку «Сохраняем природу — объединяем народы», подготовленную совместно с экоцентром «Заповедники» и фондом «Заповедное посольство» при поддержке фонда президентских грантов. В Русском доме в Люксембурге состоялся концерт «Посольство мастерства».

Во Франции в предпраздничные дни открыли выставки, приуроченные ко Дню русского языка и Дню России, — экспозицию Российского географического общества «С молодёжного на великорусский. Объясняет Даль», международную выставку ФАДН «Русская цивилизация» и художественно-документальную экспозицию Государственного музея А. С. Пушкина, посвященную окружению и эпохе великого классика.

Праздничные мероприятия прошли также в Японии. В Токио при поддержке представительства Россотрудничества состоялся концерт. В свою очередь, жители Шри-Ланки приняли участие во флешмобе в социальных сетях, где они признались в своей любви к России.

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В Китае на 12–15 июня запланировали фестиваль культуры и искусства «Слово о русском сердце». Мероприятие приурочили также к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 июня поздравил россиян с Днём России. Он назвал этот праздник символом неразрывного пути Отечества. Глава государства отметил, что слава и державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза.