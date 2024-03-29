Москва, 29 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Россияне в конце апреля будут работать шесть дней подряд, это следует из постановления правительства.

ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев

Шестидневная рабочая неделя продлится с 22 по 27 апреля включительно. Затем наступят длинные выходные. Жители России будут отдыхать четыре дня: 28,29,30 апреля и 1 мая.

Следующие длинные выходные — период с 9 по 12 мая. Выходным днём объявлена среда, 12 июня, — День России.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года правительство России приняло постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Новогодние каникулы длились десять дней, кроме того, нерабочие дни с субботы, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, а также с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. В оставшуюся часть года россияне также будут отдыхать с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря 2024 года.