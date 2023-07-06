Москва, 6 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Главная причина роста продолжительности рабочей недели в России — это не дефицит кадров, а бесконтрольное поведение работодателей, которым нет необходимости опасаться профсоюзов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

Виталий Белоусов/РИА Новости

Ранее в этот день глава Минтруда РФ Антон Котяков, объясняя, почему в России продолжительность рабочей недели могла вырасти, предположил, что всему виной дефицит кадров.

Как полагает Коломейцев, отчасти это скорее всего так. Главная же причина в том, что «под сурдинку» происходящих в стране событий и «глядя на оборонку» многие работодатели стали самовольно увеличивать рабочий день.

«А профсоюзов нет, и контролировать некому», — сказал депутат.

По его словам, повышение продолжительности рабочего дня — это нарушение законодательства о труде, на что должна обратить внимание прокуратура. Кроме того, он призвал не забывать, что в структуре Минтруда РФ есть Роструд, инспекторы которого должны следить за тем, как в России соблюдается трудовое законодательство.

Коломейцев заявил, что после беседы с корреспондентом ИА Регнум он на следующем заседании Госдумы намерен сделать протокольное поручение — запросить Минтруд, дабы ведомство объяснило, почему допускается превышение продолжительности рабочей недели.

«Многие предприниматели пользуются тем, что в России профсоюзы как класс отсутствуют, — посетовал парламентарий. — Есть верхушечные организации, которые существуют формально — собирают взносы, но проку от них нет. Нам нужно другое законодательство по профсоюзам, которое сделало бы их истинными защитниками наёмного работника, а не приводными ремнями капитализма. А до тех пор будет наблюдаться жёсткая эксплуатация людей вроде продления рабочего дня до 10 часов».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Котякова, при больших объёмах заказов многие предприятия предлагают сотрудникам работать больше в течение дня за дополнительную плату или переходить на шестидневную рабочую неделю. В итоге это оборачивается ростом средней продолжительности рабочей недели. Министр признал, что такое положение дел может наблюдаться в нескольких регионах России, где ощущается дефицит кадров в инженерной отрасли и обрабатывающей промышленности.

До этого аналитики FinExpertiza сообщали, что в январе–марте 2023 года работники в России в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Хакасии и Калужской области (в среднем по 40 часов в неделю), Владимирской (39 часов 49 минут), Челябинской (39 часов 31 минута) и Калининградской областях (39 часов 30 минут).