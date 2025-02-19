Москва, 19 февраля, 2025, 07:24 — ИА Регнум. Дополнительных выходных по случаю празднования Дня защитника отечества 23 февраля не будет. Об этом говорится на сайте Федеральной службу по труду и занятости (Роструд).

Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2025 году 23 февраля выпадает на воскресенье, однако выходной день переносится на четверг 8 мая.

«В 2025 года День защитника отечества 23 февраля выпадает на выходной — воскресенье. Это повлияло на производственный календарь <…> 23 февраля будет выходным, как государственный праздник выходной день (воскресенье) будет перенесен на четверг 8 мая, что увеличит продолжительность отдыха к Дню Победы», — поясняется на сайте ведомства.

Вместе с этим в Роструде уточнили, что 21 февраля не будет предпраздничным днем с сокращением рабочего времени на 1 час, так как за ним следует суббота, а не День защитника отечества.

Как передавало ИА Регнум, в этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз. В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.

Короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно.