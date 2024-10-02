Москва, 2 октября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В России в первом полугодии 2024 года выявили 368 тыс. нелегально занятых работников. Об этом 2 октября сообщили в Роструде.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Несмотря на принимаемые властями меры по борьбе с неформальной занятостью, по сравнению с январём ― июнем прошлого года этот показатель снизился незначительно. Тогда нелегальных работников было 373 тыс. человек, сообщила газета «Известия».

Речь идёт о таких нарушениях, как работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично «в конверте», а также неофициальная подработка.

Отмечается, что в масштабах страны выявленное количество нелегально занятых не очень велико. Это менее 1% от всей рабочей силы в России. По июльским данным Росстата, в экономике страны было занято 74,4 млн человек, а еще 1,86 млн были безработными.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году Минтруд разработал новый законопроект о занятости в России, который предполагает создание реестра работодателей, практикующих нелегальную занятость. Порядок ведения такого реестра определит правительство РФ. Инициатива в целом предполагает систему мер по сокращению нелегальной занятости и полномочия органов власти в этой сфере деятельности.

Планируется, что такой реестр начнут формировать с 1 января 2025 года. В перечень могут попасть компании, которые занимаются подменой трудовых отношений российских граждан гражданско-правовыми договорами и уклонением от заключения официальных трудовых договоров с работниками.

В мае правительство утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий российских субъектов по противодействию нелегальной занятости. Комиссия, в частности, будет заниматься координацией взаимодействия органов по теме нелегальной занятости и мониторингом работы по противодействию ей.