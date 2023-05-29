Москва, 29 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В июне россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом напомнили в Роструде 29 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День России

В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Так, рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Роструд напомнил гражданам России о праздниках в наступающем году. Ведомство подготовило памятку о предстоящих в 2023 году праздниках. Согласно сообщению, в июне отмечается День России. Граждане будут отдыхать с 10-го по 12-е число. День народного единства отмечают в ноябре. Так, выходные дни продляться с 4 по 6 ноября.