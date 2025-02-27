Москва, 27 февраля, 2025, 08:46 — ИА Регнум. Выходной день с 8 марта перенесен на лето — длинные выходные ожидают россиян в июне по случаю Дня России. Об этом напомнили в Роструде.

В текущем году Международный женский день выпадает на субботу. Это нерабочий праздничный день, который, согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», переносится на пятницу, 13 июня.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — пояснили в пресс-службе Роструда ТАСС.

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