Москва, 27 апреля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. В России уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 апреля данные Росстата.

Валерий Мельников/ РИА Новости

«В марте 2024 года 2 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — следует из доклада.

Уточняется, что предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в феврале 2024 года, когда показатель опустился до 2,8%. Тогда общая численность безработных в стране составляла 2,109 миллиона человек, в марте она снизилась до 2,026 миллиона.

По данным Роструда, к концу марта 2024 года в отделениях службы занятости населения страны состояли на учёте 500 тысяч не занятых граждан, из них 400 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 300 тысяч получали пособие по безработице.

Временно исполняющий обязанности главы ВНИИ труда Владимир Смирнов сообщил, что на высоком уровне остаётся спрос на специалистов в реальном секторе и IT, весной же традиционно растёт потребность в работниках в сельском и дорожном хозяйствах, строительстве, а также в сфере услуг. В марте количество опубликованных на порталах по поиску работы вакансий для соискателей без опыта работы выросло на 23% к предыдущему месяцу, отметил эксперт.

«С учётом мартовских значений уровня безработицы, а также понимания запросов реального сектора экономики можно ожидать сохранения тренда на рост заработных плат»,— процитировала Смирнова пресс-служба института.

Росстат уточнил, что при изучении занятости и безработицы населения использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те лица, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал её и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным ведомства, в марте 2024 года составила 75,6 миллиона человек.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что уровень безработицы в стране остаётся ниже 3%. Он отметил, что в целом в экономике наблюдается хорошая, сильная динамика, на это указывает и состояние рынка труда. Президент сказал, что безработица в стране рекордно низкая и что она снизилась в том числе в тех регионах и населённых пунктах, где прежде всегда была высокой.

В сентябре 2023 года глава государства обратил внимание на то, что безработица в стране составляет всего 3%, чего прежде не было. Он отметил, что в этой связи возникают вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются. Впервые за несколько лет растут реальные доходы населения, рост этот «скромный», но тенденция хорошая, добавил президент.