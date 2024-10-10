Более 24 тысяч человек трудоустроены по программе субсидирования найма
Москва, 10 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. С начала 2024 года свыше двух тысяч российских компаний приняли в свои ряды новых сотрудников из числа жителей новых субъектов, ветеранов специальной военной операции, а также профессионалов до 30 лет. В рамках программы работу получили более 24 тысяч человек.
На каждого такого работника Социальный фонд предоставил бизнесу субсидию, компенсирующую часть расходов на выплату заработной платы.
Финансирование получили те предприятия, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам перед сотрудниками, а также штрафам и другим сборам в пользу государства.
Субсидия Социального фонда состоит из величины минимальной заработной платы (на сегодняшний день — 19 242 рубля) увеличенной на сумму страховых взносов в государственные небюджетные фонды. Такую меру поддержки работодатель получает три раза. Первый — через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, затем — через полгода.
На сегодняшний день средняя компенсация превышает 50 тыс. рублей на сотрудника. В регионах с повышающим районным коэффициентом к зарплате выплату фонд увеличивает соответственно. С начала года по условиям программы субсидирования найма Социальный фонд уже перечислил работодателям более 1,4 млрд. рублей.
Программа стимулирования занятости была запущена в 2021 году. На начальном этапе она предусматривала выделение средств за трудоустройство выпускников 2020 года и безработных. Позже проект расширили, он охватил молодежь до 30 лет, а также беженцев из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины. В 2023 году программу распространили на участников специальной военной операции и людей с инвалидностью.