Москва, 10 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. С начала 2024 года свыше двух тысяч российских компаний приняли в свои ряды новых сотрудников из числа жителей новых субъектов, ветеранов специальной военной операции, а также профессионалов до 30 лет. В рамках программы работу получили более 24 тысяч человек.

Алексей Куденко/РИА Новости

На каждого такого работника Социальный фонд предоставил бизнесу субсидию, компенсирующую часть расходов на выплату заработной платы.

Финансирование получили те предприятия, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам перед сотрудниками, а также штрафам и другим сборам в пользу государства.

Субсидия Социального фонда состоит из величины минимальной заработной платы (на сегодняшний день — 19 242 рубля) увеличенной на сумму страховых взносов в государственные небюджетные фонды. Такую меру поддержки работодатель получает три раза. Первый — через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, затем — через полгода.

На сегодняшний день средняя компенсация превышает 50 тыс. рублей на сотрудника. В регионах с повышающим районным коэффициентом к зарплате выплату фонд увеличивает соответственно. С начала года по условиям программы субсидирования найма Социальный фонд уже перечислил работодателям более 1,4 млрд. рублей.

Программа стимулирования занятости была запущена в 2021 году. На начальном этапе она предусматривала выделение средств за трудоустройство выпускников 2020 года и безработных. Позже проект расширили, он охватил молодежь до 30 лет, а также беженцев из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины. В 2023 году программу распространили на участников специальной военной операции и людей с инвалидностью.