Материалы с тегом «Михаил Подоляк»
В Киеве обрадовались словам Макрона об отправке на Украину западных войск
Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк положительно оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных из западных стран на Украину. Об этом украинский чиновник рассказал агентству Reuters. «Это показывает, во-первых, абсолютное...
новость часа
27 февраля 2024
Подоляк заявил, что польские фермеры протестуют с целью унизить украинцев
Польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, устраивают акции протеста в том числе с целью унизить украинцев, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжёлом положении… Они решили: «А давайте мы...
22 февраля 2024
«Я принял решение»: главком ВСУ объяснил отступление из Авдеевки
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объяснил вывод украинских войск из Авдеевки (оккупированный ВСУ город Донецкой Народной Республики) «оперативной обстановкой». Об этом он написал 17 февраля в соцсетях. «Я принял решение вывести наши подразделения из города и...
17 февраля 2024
В Киеве рассказали о последствиях ухода ВСУ из Авдеевки
Решение вывести ВСУ из Авдеевки должно приниматься руководством армии, это событие не грозит политическими последствиями для Киева, заявил 16 февраля в эфире телемарафона советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Журналисты поинтересовались у советника, каких политических последствий...
17 февраля 2024
Подоляк подтвердил, что его родной брат проживает в России
Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в одном из стримов на своём канале в YouTube подтвердил, что его 60-летний старший брат проживает в России. По его словам, родные принимали решение о месте своего жительства ещё во времена СССР. Кроме того, он отметил, что с...
14 февраля 2024
Подоляк назвал ряд задач нового главкома ВСУ Сырского
Новому главнокомандующему Вооружённых сил Украины Александру Сырскому следует провести аудит около 1 млн мобилизованных, сообщил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 9 февраля в эфире телеканала «Рада». После этого, по его мнению, главком ВСУ должен определить...
10 февраля 2024
В офисе Зеленского назвали число участвующих в боях военных ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в активных боевых действия на Украине принимают участие 200–300 тысяч военнослужащих ВСУ, общая численность которых, по заявлению Киева, составляет порядка одного миллиона человек. «На фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было...
новость часа
10 февраля 2024
В офисе Зеленского высказались о возможной отставке Залужного
Отставка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может позволить Киеву преодолеть стагнацию на поле боя, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В интервью украинскому журналисту Василию Голованову Подоляк, комментируя слухи о возможной...
7 февраля 2024
На Украине начался аудит действий ВСУ за два года
Аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года проводится на Украине. Об этом 5 февраля сообщил советник главы офиса украинского главы Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Рада». «Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что...
новость часа
6 февраля 2024
Противоречия. Ермак и Подоляк разошлись в оценке контраступления
Провал так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил тактическими ошибками, допущенными военным руководством. Признав, что боевые действия украинской армии в 2023 году оставили «определённый негативный осадок», в...
2 февраля 2024
Подоляк пожаловался на «негативный осадок» от действий ВСУ в зоне конфликта
Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк не может смириться с провалом контрнаступления ВСУ в 2023 году и признал, что у него остался «негативный осадок». Об этом он сказал украинскому «24 каналу». «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок...
2 февраля 2024
Подоляк назвал Залужного менеджером
Один из советников главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «менеджером». При этом он искренне удивился, почему его потенциальное увольнение вызвало такое обсуждение в обществе и в украинских элитах. Об этом сообщило...
1 февраля 2024
В Польше сравнили с бредом сумасшедшего слова Подоляка о переговорах с РФ
Слова советника главы офиса лидера киевского режима Михаила Подоляка об условиях переговоров между Россией и Украиной схожи с бредом сумасшедшего. Такое мнение 22 января высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Адам Смех. «Это [заявления Подоляка] уже не реалистичные, рациональные...
новость часа
22 января 2024
«Ситуация сложная»: в Киеве рассказали о положении ВСУ на фронте
Ситуация в зоне проведения специальной военной операции остаётся сложной, интенсивность боевых действий по-прежнему высокая. Об этом 20 января заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild. «Ситуация сложная, потому что интенсивность боёв не...
20 января 2024
В Киеве заявили, что интенсивность боёв на фронте остаётся высокой
Интенсивность боевых действий в зоне специальной военной операции остаётся высокой, ситуация сложная. Об этом 20 января заявил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild. «Ситуация сложная, потому что интенсивность боёв не снижается, независимо от...
20 января 2024
В Киеве оценили возможность отправки на Украину военных из других стран
Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что возможность отправки на Украину военных из других государств пока не обсуждается. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Мы согласимся на любую помощь, но пока такие переговоры не ведутся», — заявил он, отвечая на вопрос о том...
20 января 2024
В Киеве заявили о сложностях проведения мобилизации в ряды ВСУ
В Киеве столкнулись со сложностями при проведении мобилизации в ряды ВСУ, заявил в эфире телеканала «Рада» советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк. «Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе», — сказал...
3 января 2024
Рогов ответил на заявление Подоляка о выдвижении России ультиматума
Ультиматум, о выдвижении которого заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, является показателем того, что ВСУ теряют контроль над ситуацией на линии фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это громкое провокационное заявление является...
31 декабря 2023
Захарова резко ответила на угрозы Подоляка ультиматумом в адрес России
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала 30 декабря на заявление советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка об ультимативных переговорах с Москвой. «Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или...
30 декабря 2023
Украина вновь отказалась от переговоров с Россией и пригрозила ультиматумом
Украина не собирается соглашаться на мирные переговоры с Россией, а планирует выдвигать ей ультиматум, заявил советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 30 декабря в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук. «Будут ультимативные требования к Российской Федерации на...
30 декабря 2023