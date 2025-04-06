Киев, 6 апреля, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины. С таким заявлением выступил глава его офиса Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский должен идти на второй срок — он понимает, как выводить страну из войны», — цитирует Подоляка УНИАН.

По мнению главы офиса, Зеленский «глубоко внутри войны», он уже доказал свою эффективность во внешней политике и сможет обеспечить консолидацию партнёрской поддержки для восстановления страны.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский играет в опасную игру, в очередной раз отказываясь подписывать с США договор о недрах. Для него это плохо закончится, считает экс-полковник ВВС США Дэниел Дэвис.

Политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум предположил, что Зеленский пытается сорвать сделку с США по полезным ископаемым. Это станет шагом к президентским выборам на Украине, которые он не сможет выиграть. Тогда его могут устранить как неудобного свидетеля.