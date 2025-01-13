Киев, 13 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Гарантией безопасности для Украины могло бы стать размещение на её территории баз с ракетами малой дальности, заявил советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России», — сказал Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa.

Ранее советник главы офиса заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену». Другим предварительным условием Подоляк назвал получение Киевом гарантий безопасности «с участием США».

В октябре 2024 года Зеленский заявил, что ситуация на поле боя с армией России создаёт возможность для урегулирования конфликта не позднее 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление Украины об отказе от планов вступить в НАТО.

Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заключил глава государства.