Киев, 2 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 2 января, заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену», передаёт издание «Страна. ua».

AP/TASS

Другим предварительным условием Подоляк назвал получение киевским режимом гарантий безопасности «с участием США».

«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну. Россия должна понимать, что как только она начнёт агрессию, в ответ она получит значительное количество ударов», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря он сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Москва будет судить о намерениях Трампа не по его словам, а по его делам.

Обозреватели американского информационного портала 19FortyFive ранее отметили, что для выполнения своего обещания добиться прекращения конфликта на Украине Трамп должен будет согласиться на сделку, в результате которой Киев утратит формальный контроль над своими бывшими регионами, а также публично пообещать, что Украину никогда не примут в НАТО.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре 2024 года отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.