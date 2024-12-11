Киев, 11 декабря, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Украина может согласиться на переговоры с Россией, но не на её условиях. Об этом 11 заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк изданию «РБК-Украина».

AP/TASS/Efrem Lukatsky

«Переговоры в каком-либо случае могут начаться. Это очевидно. Но лучше не использовать слово «мирные», поскольку это будут переговоры о заморозке конфликта», — заявил он.

Подоляк при этом заявил, что Западу нужно усилить давление на Россию, чтобы «обеспечить» Киеву достижения его интересов. На вопрос, могут ли переговоры начаться этой зимой, он призвал быть реалистами.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее 11 декабря заявил, что Киев не может признать территориальные потери, так как это противоречит законодательству Украины. Он также считает, что такое признание приведёт к расколу общества в стране.

Избранный президент США Дональд Трамп 9 декабря рассказал, что Зеленский на встрече с ним заявил о желании заключить мир. Американский политик отметил, что подобного раньше не было.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября очередной раз подчеркнул, что Москва всегда была открыта для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он напомнил, что в июне назвал условия разрешения кризиса. Тогда глава государства заявил, что Киев в том числе должен вывести войска из российских регионов и официально отказаться от намерения вступить в НАТО.