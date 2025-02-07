Киев, 7 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Украина хотела бы начала прямого военного конфликта между Россией и США. Об этом заявил советник главы киевского режима Михаил Подоляк.

AP/TASS Михаил Подоляк

Он также пояснил, что Киеву от этого стало бы «намного лучше».

«Необязательно доводить до прямого боестолкновения США и России, ну, нам бы, безусловно, было бы намного лучше, потому что это всё-таки иного уровня военное столкновение, но понимаем, что это ну слишком сложно», — отметил он в эфире YouTube-канала агентства РБК-Украина 5 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в январе глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США расширить территорию страны за счёт российских земель на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о присоединении Канады и Гренландии.

28 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима хочет напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против РФ. Дипломат отметил, что схожим образом ведут себя власти Израиля, пытающиеся втянуть США в бои на Ближнем Востоке.

Также в сентябре прошлого года американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отметил, что для Зеленского единственная возможность иметь шансы на победу — это втянуть НАТО в конфликт. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он ещё может рассчитывать на успех.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения на Западе о якобы разрешении киевскому режим использовать высокоточное оружие для ударов вглубь территории России. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.