Киев, 3 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 3 января, заявил, что у НАТО без Украины нет шансов победить в возможной войне с Россией, передаёт издание «Страна. ua».

ИА Регнум

Страны НАТО психологически не готовы к войне, сказал Подоляк.

«У них достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации (…), у НАТО нет ни одного шанса», — заявил советник главы офиса президента Украины.

Единственная возможность НАТО — победить Россию «за счёт Украины», добавил Подоляк.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 2 января, Подоляк заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену», а киевский режим получит гарантии безопасности «с участием США».

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Пока Киев не выполнит этих условий, цели будут достигаться в ходе спецоперации, отмечали в Кремле.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают ранее высказанные командой избранного президента США Дональда Трампа предложения по Украине об отсрочке членства этой страны в НАТО и вводе западных миротворцев. Судя по многочисленным утечкам и интервью, Трамп говорит о «замораживании» военных действий по линии фронта и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией Евросоюзу, отметил министр.