Киев, 23 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Подписание договора между Киевом и Вашингтоном о полезных ископаемых произойдет в ближайшее время. Об этом 22 февраля заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время», — рассказал он в беседе с телеканалом ТСН.

Отмечается, что данная сделка, по его словам, предоставит киевскому режиму гарантии безопасности и позволит решить вопрос по «справедливому распределению доходности от будущих проектов».

Ранее в начале февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении получить украинские редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. США также представили свой вариант проекта сделки, однако Киев его не подписал.

О причинах отказа рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский, указав, что в проекте значилось требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых и не было никаких гарантий безопасности Украины. Он также назвал такое предложение США «несерьезным разговором».

В ответ на это вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заявили, что Зеленский солгал об отказе. По их словам, глава киевского режима дал согласие подписать договор еще в Мюнхене, но через два дня объявил, что отказался от него. Позже Трамп также обвинил киевский режим в срыве сделки по редкоземельным металлам и пригрозил, что будет добиваться компенсации уже оказанной американской помощи.

22 февраля стало известно, что новый проект США по украинским ископаемым оказался жестче предыдущего. Отмечается, что в новое соглашение вошли не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью, а также половина доходов от портов и другой инфраструктуры. При этом в Вашингтоне заявили, что сделка исключительно коммерческая и не предполагает политических гарантий безопасности.