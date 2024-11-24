Москва, 24 ноября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Представители киевского режима, которые отрицают существование ракеты «Орешник», должны сначала удостовериться, функционирует ли украинское предприятие «Южмаш». Об этом написала 24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

Так она отреагировала на слова советника главы офиса киевского режима Михаила Подоляка о том, что этой новейшей российской ракеты якобы нет. По его словам, название «Орешник» будто бы «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — задалась риторическим вопросом официальный представитель МИД РФ в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал существование «Орешника». Кроме того, Захарова вспомнила, что в Киеве так же много лет утверждали, что Крымского моста нет. Однако со временем украинские власти начали призывать уничтожить указанный объект.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин объявил об успешном испытании ракеты «Орешник». По его словам, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что российские военные успешно поразили ракетой «Орешник» объект оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в украинском городе Днепропетровске. В ведомстве также отметили, что все боевые блоки ракеты достигли цели.

После этого глава киевского режима начал утверждать, что Киев и раньше применял западное дальнобойное вооружение против РФ. Мария Захарова сравнила реакцию украинского политика с жалобой ребёнка.

22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало, что власти США ранее предупреждали Украину и других своих союзников о том, что РФ может применить экспериментальное вооружение в ходе украинского конфликта. Агентство France-Presse в свою очередь проинформировало, что Совет Украина — НАТО проведёт экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник». По информации журналистов, встреча должна пройти 26 ноября.