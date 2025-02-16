Вашингтон, 16 февраля, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Украину не вносили в список участников будущих переговоров между США и Россией, которые планируют провести в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналистка телеканала Нана Саджай написала в соцсети Х, что украинская сторона не получала приглашения на встречу в Саудовской Аравии. При этом Киев даже не был проинформирован о ней.

Саджай уточнила, что об этом ей сообщил «высокопоставленный представитель Украины».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь заявлял в ходе телемарафона, что Украина не направляла своих делегатов в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский был приглашён в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

Целью переговоров является организация встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима. Стороны намерены достичь договорённости установить мир, добавил Маккол.

13 февраля Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Зеленский 14 февраля утверждал, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта.

Делегация США 15 февраля вылетела в Саудовскую Аравию с целью начать мирные переговоры с российскими и украинскими представителями.