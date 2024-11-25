Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, заявившего в телеэфире, что «Орешник» якобы «выдумал» президент Владимир Путин, и предложила определиться — существует ли «Южмаш»? По этому оборонному предприятию ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении 21 ноября. Видеокадры того, как несколько боевых блоков врезаются на большой скорости почти под прямым углом в землю, облетели весь мир. Днём ранее данный факт признавал сам Зеленский. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1004-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Южмаш, ракеты

Назвав Пололяка «советником террористического отребья», Захарова напомнила, что в своё время киевские власти сомневались и в существовании Крымского моста, а потом заявляли, что его нужно уничтожить. Поэтому дипломат и предложила «для начала» на Банковой определиться с существованием оборонного завода, располагавшегося в Днепропетровске.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931192" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры прилёта межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» по днепропетровскому «Южмашу»

Испытания экспериментальной системы, ракеты которой атакуют цели со скоростью 2,5–3 километра в секунду, прошли успешно и стали ответом на запуск вражеских ракет производства США и Великобритании по военным объектам на территории России, отмечал Владимир Путин.

На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем 22 ноября российский лидер подчёркивал, что «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие, а ещё и высокоточное, оно будет поставлено на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

Обвинения Зеленским своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации, говорят о том, что глава киевского режима испугался, заявлял 22 ноября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мало кто заметил, что главное в новом секретном оружии России даже не невозможность его перехвата системами ПВО, а его способность поражения элит, которые в своей кромешной слепоте и близорукости решили, что смогут укрыться в глубоких и комфортных убежищах. Специализация «Орешника» — именно на норах несостоявшихся хозяев планеты», — отмечал в Telegram-канале 23 ноября украинский журналист-международник Олег Ясинский.

Официально Украина не говорит о масштабах повреждений. Известно, что удар пришёлся на цеха завода, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники, информировал 23 ноября представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Однако очевидцы отмечают, что «Южмаша» больше нет», осталась только пыль.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.