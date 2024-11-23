Москва, 24 ноября, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о несуществующей ракете «Орешник».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Подоляк в телеэфире заявил, что российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует.

В своём ответе Захарова назвала Подоляка «советником террористического отребья». Она обратила внимание, что ранее Владимир Зеленский признал существование российской ракеты «Орешник».

«До этого много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить», — написала официальный представитель МИД РФ в Telegram-канале.

Мария Захарова предложила киевскому режиму для начала определиться, существует ли «Южмаш».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Британская газета The Guardian написала, что удар России по территории Украины ракетой «Орешник» установит новый статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Авторы публикации приводят разные сценарии развития событий после прихода к власти республиканца — от «торга» по Украине до отказа от дальнейшей поддержки Киева.

Зеленский испытал страх после демонстрации Россией способности отвечать на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами, заявил 22 ноября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам российского министра, украинский политик начал обвинять в своей беспомощности хозяев на Западе.