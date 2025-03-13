Москва, 13 марта, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что советник руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака Михаил Подоляк агрессивно, с ненавистью высказался о России, при этом на запрещенном русском языке.

AP/TASS/Efrem Lukatsky

Российский дипломат прокомментировала высказывание Подоляка о том, что «Россия находится в таком состоянии, когда надо либо перестать играть и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США».

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Подоляк заявлял, что Украина не может наладить диалог с Россией, потому что та якобы требует капитуляции. Он считает, что Киев не может принять подобные условия, поэтому у страны не остается выбора, кроме как продолжать военные действия. Делать это необходимо даже без помощи США, добавил советник.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле 13 марта.

Путин высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные.

Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению украинского конфликта и выходу на приемлемые договоренности исходя из ситуации «на земле», также заявил президент России, отметив, что ситуация стремительно меняется.

После того как США приостановили военную помощь Киеву, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу перепалки в Белом доме и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.