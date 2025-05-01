Киев, 1 мая, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Вероятный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном может ускорить попытки разрешения кризиса на Украине. Такое мнение 1 мая высказал советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

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«Я думаю, что <…> война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему <…> [вооруженного конфликта] на Украине», — заявил он в интервью изданию «РБК-Украина».

При этом Подоляк счел маловероятным начало полномасштабного вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, несмотря на произошедшие на границе двух стран столкновения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в индийском регионе Кашмир произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. По информации телеканала News18, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позднее, 24 апреля, власти Индии перекрыли течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, что произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года. До этого Исламабад заявил, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны, а затем принял решение закрыть воздушное пространство для Индии.

Россия 28 апреля призвала Пакистан и Индию вести конструктивный диалог для разрешения конфликта мирным путем. Уточнялось, что на встрече замглавы МИД РФ Андрея Руденко с пакистанским послом в Москве Мухаммадом Халидом Джамали обсуждались различные аспекты двухстороннего взаимодействия и эскалация между Исламабадом и Нью-Дели.