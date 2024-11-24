Москва, 24 ноября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, который выразил сомнение в существовании российской баллистической ракеты «Орешник» в эфире телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В Telegram-канале Захарова иронично подметила, что в офисе президента Украины часто ставят под сомнение очевидные факты, однако даже Зеленский признал существование ракеты.

«Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует», — написала российский дипломат.

Также Мария Захарова напомнила, что много лет из офиса Зеленского «доносилось», что не существует Крымского моста. Позже многократно звучали заявления, что мост нужно уничтожить.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — риторически резюмировала дипломат в ответ на высказывание Подоляка, что нет никаких «Орешников» в России.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Guardian написало, что удар России по территории Украины ракетой «Орешник» установит новый статус-кво на Украине перед приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Авторы публикации приводят разные сценарии развития событий после прихода к власти республиканца — от «торга» по Украине до отказа от дальнейшей поддержки Киева.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Зеленский испытал страх после демонстрации Россией способности отвечать на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами, заявил 22 ноября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам российского министра, украинский политик начал обвинять в своей беспомощности хозяев на Западе.