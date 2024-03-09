Материалы с тегом «МГУ»
Студента МГУ арестовали на 10 суток за название сети Wi-Fi
Студента Московского государственного университета имени Ломоносова арестовали за название сети Wi-Fi в общежитии. Об этом стало известно 9 марта из базы данных Никулинского районного суда. Название сети содержало пропагандистский лозунг украинских националистов, причём доступ к ней был неограничен...
9 марта 2024
Младший сотрудник МГУ отдал мошенникам 600 тысяч рублей
Младший сотрудник Московского государственного университета (МГУ) попался на распространённую схему мошенничества и лишился 600 тысяч рублей. Об этом рассказал источник ИА Регнум. Так, 8 февраля в полицию обратился младший научный сотрудник МГУ, 30-летний Алексей. Он рассказал, что накануне через...
9 февраля 2024