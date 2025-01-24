Москва, 24 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Об этом 24 января заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

РИА Новости/Ольга Бутеноп

«В целом растёт уровень образования в стране. Оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей. Да и география образования расширяется и улучшается», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что активно развиваются федеральные исследовательские университеты, появляются новые сильные вузы, в том числе негосударственные.

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