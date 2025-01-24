Москва, 24 января, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться одним из ведущих вузов мира и находиться в авангарде науки. Об этом 24 января заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Убеждён, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки», — сказал он в ходе заседания попечительского совета МГУ.

Глава государства добавил, что университет также должен вносить значимый и уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного, а также мировоззренческого суверенитета РФ.

Кроме того, президент призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития, главной среди которых является достижение Россией технологического лидерства в мире.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января президент РФ посетил Музей истории МГУ, расположенный в Фундаментальной библиотеке вуза. В ходе посещения ректор МГУ Виктор Садовничий показал Путину главные реликвии вуза, включая указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета.

Позднее в этот же день глава государства вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд», а также поздравил сотрудников вуза с награждением и с 270-летием вуза. Он уточнил, что вуз продолжает играть лидирующую и системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования.