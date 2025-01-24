Москва, 24 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Власти Москвы довели все намеченные планы по созданию инновационного кластера МГУ до конца. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета вуза.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Свои обязательства по проекту создания инновационной долины в полном объеме выполнило только правительство Москвы, которое построило флагманский кластер «Ломоносов», сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории», — обратил внимание президент.

Путин подчеркнул, что остальные стороны пока не реализовали намеченные планы, в том числе такие задачи, как капитальный ремонт главного здания, некоторых учебных корпусов и общежитий.